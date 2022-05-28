У Турции есть полное право защищать границы и национальные интересы — Пригожин

Российский предприниматель Евгений Пригожин одобрил планы Турции по проведению военной операции на севере Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

Так бизнесмен ответил на соответствующий запрос корреспондентов турецкого издания Türkiye. Он подчеркнул, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган "делает абсолютно правильные шаги", когда борется с курдскими боевиками.

"Хочу отметить, что на это у турок есть полное право: первое, это защита собственных границ, а второе, это их священная миссия — защита своих национальных интересов. Поэтому Турция, несмотря на визги западных политиков, может вести свою борьбу с террористами и понуждать боевиков уважать ее территориальную целостность и основы безопасности", — процитировали Пригожина в пресс-службе "Конкорда".

Ранее предприниматель Пригожин высказал мнение, что трансграничная операция Анкары на северной территории Ирака является реакцией государства на угрозу извне.