Кирби: США не будут воевать с Россией из-за Украины ни на суше, ни на море

В планах США нет вступления в вооружённый конфликт с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом ещё раз уведомил официальный представитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

Представитель американского оборонного ведомства пояснил, что никаких военных действий американскими военными на Украине проводиться не будет, ни в воздухе, ни на море.

"Президент ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциалу морского конфликта с Россией", — сказал Кирби.

Таким образом глава пресс-службы Пентагона ответил на вопрос, не собираются ли США разблокировать одесские порты военным путём.

Ранее Кирби уже говорил, что никаких планов ликвидации российского черноморского флота силами ВМФ США не существует, несмотря на разговоры о подготовке Вашингтоном планов по его уничтожению.