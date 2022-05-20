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Автор Денис Постольский

США опровергли сообщения о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота

Мир

Сообщения о разработке американскими властями планов уничтожения российского Черноморского флота не соответствуют действительности, сообщил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.

"Могу с определенностью вам сказать, что это не правда", — заявил представитель Пентагона.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в Вашингтоне готовят план уничтожения Черноморского флота с обсуждением поставок "мощного противокорабельного оружия".

По его словам, мнение людей, которые считают, что российская армия уже победила, является ошибочным. Геращенко отметил, что триумф украинской армии состоится через "три-пять месяцев", однако для этого необходимо как можно больше западного оружия.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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