Селиванов: Запорожская и Херсонская области не вернутся в состав Украины

По словам замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова, Запорожье и Херсонщина больше никогда не станут украинскими регионами.

В качестве доказательства своих слов Селиванов напомнил о возможности получения гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей в упрощённом порядке. Такую возможности они получили благодаря указу президента РФ Владимира Путина.

В Херсонской области уже продвинулись в этом направлении, и начали организовывать центры выдачи российских паспортов желающим местным жителям.

24 мая стало известно о планах сделать русский язык официальным для всех документов Херсонской области, о чём проинформировал замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"На том родном языке, на котором изначально, всю жизнь разговаривала Херсонская область", — пояснил Стремоусов это решение.