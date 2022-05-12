Стремоусов: паспорта РФ жителям Херсонской области начнут выдавать до конца 2022 года

Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, выдача российских паспортов будет начата в регионе до конца 2022 года. Паспорта будут выдаваться тем жителям области, которые этого сами пожелают.

"Следующим этапом будет предложение выдачи паспортов гражданина РФ всем желающим. Я думаю, что в этом году мы уже найнём выдавать паспорта", — пообещал Стремоусов в эфире телеканала "Херсон и Запорожье — 24".

Он подчеркнул, что паспорта жителям региона насильно выдаваться не будут, а только тем, кто сам этого захочет.

Ранее Стремоусов сообщил, что жители Херсонской области намерены просить российского лидера Владимира Путина о принятии региона в состав РФ. При этом он признал, что все понимают, что это дело не нескольких дней, но обозримого будущего.

Стремоусов добавил, что жители Херсонщины устали жить в страхе, и мечтают, чтобы накопившиеся социальные и экономические проблемы в их регионе решались так же справедливо, как и в России.