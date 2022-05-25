Глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс заявил, что латвийскому государству придётся ввязаться в войну на Украине, если Киев проиграет.
"Война, которую ведет Украина, это наша война. И, если она проиграет эту войну, у нас будет еще одна война, и мы будем платить за нее сами", — резюмировал он.
По словам Пабрикса, именно поэтому Риге очень нужна помощь западных партнёров, в особенности со стороны Соединённых Штатов Америки.
Ранее сообщалось, что власти Латвии распорядились, чтобы с 24 мая украинских беженцев перестали обеспечивать бесплатными продуктами питания.
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