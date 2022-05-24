Последняя информация о штурме Красного Лимана: занято более половины города

Штурм Красного Лимана продолжается. Сообщается, что подразделения ДНР при поддержке ВС РФ заняли половину территорий Красного Лимана.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что подразделения ДНР заняли порядка половины н. п. Красного Лимана. Он уверен, что Красный Лиман уже скоро будет освобождён.

"Ну и дальше уже Святогорск, ну, а там дальше Славянск", — сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Источник "RusVesna" заявляет, что войска "Отважных" при поддержке артиллерии и авиации продолжают штурмовать населённые пункты Красного Лимана. Он сообщает, что военные РФ и ДНР заняли более половины города, а войска ВСУ отходят к южной части города.

Источники издания также заявляют, что как минимум 200 военных ВСУ были взяты в плен.

"По количеству точной цифры ещё нет, но она реально близка к 500", — сообщают источники "RusVesna".