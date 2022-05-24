На надгробиях во Франции появились агитки: "Был бы жив, поддержал бы Зеленского"

На французском кладбище Пер-Лашез надгробья облепили стикерами с лозунгом: "Был бы жив, поддержал бы Зеленского".

Инициаторы "могильной агитации" назвали себя украинскими активистами. Авторы необычной акции заявили, что таким образом пытались помочь лидерам мнений прошлого "поддержать единственного настоящего героя современности".

Лозунги распространили на надгробиях такие знаменитостей, как Эдит Пиаф, Оскар Уайльд, Фредерик Шопен, Оноре де Бальзак, Жан-Батист Мольер, Джимми Моррисон, Марсель Пруст, Айседора Дункан и других именитых личностей, которых уже нет в живых.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, как действовало бы правительство, если бы он погиб во время проведения Россией спецоперации на Украине.