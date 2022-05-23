Зеленский рассекретил план действий, который разработали на случай его гибели

Владимир Зеленский объяснил, как действовало бы правительство, если бы он погиб во время проведения Россией спецоперации на Украине.

Зеленский рассказал, что на Украине предусмотрели сценарий на случай его смерти.

"Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", — объяснил лидер Украины.

Владимир Зеленский после начала спецоперации на Украине заверял, что не покидал надолго свой офис в Киеве, несмотря на то, что ему грозила смертельная опасность.

Ранее Зеленский объяснил западным партнёрам, что Украина нуждается в том оружие, которое она просит. Однако Киеву предоставляют "не то", что нужно.