Латвия прекратила бесплатно кормить украинских беженцев

Власти Латвии распорядились, чтобы с 24 мая украинских беженцев перестали обеспечивать бесплатными продуктами питания.

Об этом сообщает argumenti.ru, заметив, что в последнее время беженцы могли совершенно бесплатно питаться в ресторанах и не оплачивать свои покупки в местных супермаркетах "Rimi". Они должны были только предъявить украинский паспорт.

Отмечается, что переселенцы были размещены в туристических гостиницах, за проживание в которых не вносили оплату.

Кроме того, некоторые салоны красоты тоже предоставляли свои услуги для беженок безвозмездно, несмотря на то, что стрижка и маникюр — это не первая необходимость.

Работники заведений оказались недовольны таким положением дел, они отметили, что беженцы начали пользоваться добрым отношением и стали вести себя нагло.

Ранее стало известно, что прибывших в Латвию украинских беженцев ждут большие проблемы с трудоустройством и жильём, об этом предупредила член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem Линда Якобсоне. Она отметила, что в течение трёх месяцев после начала спецоперации на Украине латвийские власти много помогали беженцам, но вопрос с их будущим в стране остаётся открытым и сложным.