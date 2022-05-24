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Автор Елена Федорова

Латвия прекратила бесплатно кормить украинских беженцев

Мир

Власти Латвии распорядились, чтобы с 24 мая украинских беженцев перестали обеспечивать бесплатными продуктами питания.

Латвия прекратила бесплатно кормить украинских беженцев

Об этом сообщает argumenti.ru, заметив, что в последнее время беженцы могли совершенно бесплатно питаться в ресторанах и не оплачивать свои покупки в местных супермаркетах "Rimi". Они должны были только предъявить украинский паспорт.

Отмечается, что переселенцы были размещены в туристических гостиницах, за проживание в которых не вносили оплату.

Кроме того, некоторые салоны красоты тоже предоставляли свои услуги для беженок безвозмездно, несмотря на то, что стрижка и маникюр — это не первая необходимость.

Работники заведений оказались недовольны таким положением дел, они отметили, что беженцы начали пользоваться добрым отношением и стали вести себя нагло.

Ранее стало известно, что прибывших в Латвию украинских беженцев ждут большие проблемы с трудоустройством и жильём, об этом предупредила член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem Линда Якобсоне. Она отметила, что в течение трёх месяцев после начала спецоперации на Украине латвийские власти много помогали беженцам, но вопрос с их будущим в стране остаётся открытым и сложным.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы латвия украина
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