Delfi: в Латвии беженцы из Украины не могут найти ни жильё, ни работу

Прибывших в Латвию украинских беженцев ждут большие проблемы с трудоустройством и жильём, предупредила член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem Линда Якобсоне, которую цитирует Delfi.

Якобсоне отметила, что в течение трёх месяцев после начала спецоперации на Украине латвийские власти много помогали беженцам, но вопрос с их будущим в стране остаётся открытым и сложным.

Ситуация осложняется тем, что большая часть прибывших из Украины — пожилые люди, женщины с маленькими детьми, граждане с ограниченными возможностями, а потому вопрос с работой и жильём для них часто становится неразрешимой проблемой, особенно в том, что касается трудоустройства.

"Возможно, что кто-то из них сможет выйти на рынок труда, но большинство — нет", — заявила Якобсоне.

С жильём для украинцев, по её словам, в Латвии тоже всё сложно: количество вариантов мало, и многие арендаторы не горят желанием сдавать свои квартиры беженцам по двум причинам: хотят получить приличный залог, которого у многих переселенцев просто нет, и рассчитывают на длительную аренду.

Правительство Латвии установило срок в три месяца, в течение которых беженцев из Украины обеспечивают жильём и едой бесплатно. По истечении этого срока переселенцам предлагается уже быть трудоустроенными — в противном случае все льготы и специальные условия для них заканчиваются, за исключением соцвыплаты в 100 евро.