Украинские беженцы просятся домой из Европы, чтобы не попасть в Африку

Беженцы из Украины хотят вернуться домой из Великобритании, боясь высылки в Руанду (страна в центральной Африке).

Десятки беженцев предпочитают вернуться на родину, где сейчас ведётся спецоперация. Так украинцы отреагировали на идею британского правительства депортировать беженцев в Руанду.

Многие из тех, кто хотел попасть в Великобританию, отказались от своих попыток, так как перед ними замаячила перспектива стать жителями Руанды. Угроза пополнить ряды населения центральноафриканской страны вынужденных переселенцев не прельщает.

В апреле этого года власти Англии и Руанды подписали соглашение, по которому Лондон сможет высылать в эту африканскую страну нелегальных мигрантов для обработки документов и получения убежища. Такую инициативу горячо поддерживает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.