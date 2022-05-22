Беженцы из Украины хотят вернуться домой из Великобритании, боясь высылки в Руанду (страна в центральной Африке).
Десятки беженцев предпочитают вернуться на родину, где сейчас ведётся спецоперация. Так украинцы отреагировали на идею британского правительства депортировать беженцев в Руанду.
Многие из тех, кто хотел попасть в Великобританию, отказались от своих попыток, так как перед ними замаячила перспектива стать жителями Руанды. Угроза пополнить ряды населения центральноафриканской страны вынужденных переселенцев не прельщает.
В апреле этого года власти Англии и Руанды подписали соглашение, по которому Лондон сможет высылать в эту африканскую страну нелегальных мигрантов для обработки документов и получения убежища. Такую инициативу горячо поддерживает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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