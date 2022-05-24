Турция пригрозила выходом из НАТО

Турция поставит вопрос выхода из НАТО, если организация не выполнит требования Анкары по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. Об этом заявил лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, сообщает Anadolu.

"Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми", — приводит его слова издание.

Политик выразил полную поддержку позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО. Он обвинил эти страны в финансовой поддержке организаций, признанных Анкарой террористическими, и назвал одобрение их заявок на вступление в Североатлантический альянс согласием с "врагами Турции".

Бахчели также предложил создать союз тюркских и исламских государств, который станет альтернативой НАТО.