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Автор Камиль Джабраилов

Турция пригрозила выходом из НАТО

Мир

Турция поставит вопрос выхода из НАТО, если организация не выполнит требования Анкары по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. Об этом заявил лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, сообщает Anadolu.

Турция пригрозила выходом из НАТО

"Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми", — приводит его слова издание.

Политик выразил полную поддержку позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО. Он обвинил эти страны в финансовой поддержке организаций, признанных Анкарой террористическими, и назвал одобрение их заявок на вступление в Североатлантический альянс согласием с "врагами Турции".

Бахчели также предложил создать союз тюркских и исламских государств, который станет альтернативой НАТО.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато турция швеция финляндия реджеп эрдоган
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