Ванханен: "Финляндия не намерена менять законы ради одобрения Турции"

Финляндия не будет менять свои законы, чтобы Турция не возражала её вхождению НАТО, заявил спикер финского парламента Матти Ванханен телерадиокорпорации YLE. Это нарушит права "невинных людей", объяснил он.

"Турция должна понять, что мы не можем согласиться поменять нормы права в политическом ключе. Невинных людей не экстрадируют в другую страну, особенно если существует риск того, что их посадят в тюрьму или безосновательно осудят", — сказал Ванханен.

Ранее после заявлений властей Финляндии и Швеции о намерении стать членами НАТО, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Анкара не одобрит вхождение этих стран в альянс. Турецкий лидер объяснил, что не согласится появлению в НАТО государств, поддерживающих организации, которые Анкара считает террористическими. В частности речь идёт о представителях запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, которых Анкара требует экстрадировать из Швеции и Финляндии.