Байден разрешил поспать премьеру Австралии на саммите: "Это ничего"

Президент США Джо Байден, выступая в Токио на саммите стран четырехстороннего диалога по безопасности Quad разрешил премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе "немного поспать".

Байден решил пошутить "на собственном примере" и заявил, что, вероятно, австралийскому политику необходимо немного отдохнуть.

"Премьер-министр Альбанезе, я приветствую вас на вашем первом саммите Quad. Вы приняли присягу, сели на самолёт и прилетели сюда. Поэтому, если вы тут уснёте, то это ничего", — заявил Байден.

Альбанезе принял присягу в качестве 31-го премьер-министра Австралии накануне саммита, поэтому шутка Байдена была воспринята "на ура".

"Честное слово, я не знаю, как вы это делаете", — добавил Байден после этого.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Байдена на саммите в Токио, о том, что именно Россия должна понести ответственность за ситуацию в мире и обвинил Москву в "тёмных временах".