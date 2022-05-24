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Автор Екатерина Широкова

Байден обвинил в "тёмных" временах Россию: "Путин уничтожает культуру"

Мир

Президент США Джо Байден заявил на саммите Quad в Японии, что странам необходимо сплотиться, потому что настал "тёмный час" в мировой истории. По его словам, ответственность за происходящее ложится на плечи российской стороны.

Байден обвинил в "тёмных" временах Россию: "Путин уничтожает культуру"

Как подчеркнул Байден, конфликтная ситуация на Украине, это проблема не только Евросоюза, а мира в целом.

"Мы переживаем тёмный час в нашей общей истории. Жестокая и неспровоцированная война России против Украины спровоцировала гуманитарную катастрофу", — обратился Байден к лидерам Индии, Австралии и Японии. — И это больше, чем просто европейская проблема, это глобальная проблема".

Кроме того, по словам Байдена, президент России Владимир Путин преследует цель "полностью уничтожить украинскую культуру". Лидер США обратился к участникам саммита с просьбой проработать механизм "глобального ответа" для российской стороны и сплотиться против Москвы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия владимир путин
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