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Автор Екатерина Широкова

Американцы раскритиковали Байдена за кризис в США из-за Украины: "Позор!"

Мир

Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена за кризис продовольствия и детского питания в стране. По мнению комментаторов, лидер нации вкладывает баснословные деньги в украинский конфликт, а граждане страны должны нести убытки.

Американцы раскритиковали Байдена за кризис в США из-за Украины: "Позор!"

По мнению пользователей Сети, президент "напрочь" забыл о собственном народе и стране.

"60 миллиардов в Украину и аварийно доставляем себе детское питание по воздуху. Абсолютный позор", — написал пользователь Michael Kramer под материалом CBS New York о нехватке детского питания.

Другой пользователь решил, что говорить нужно не только о локальных проблемах, а о кризисе в целом, за который необходимо благодарить исключительно Байдена.

Спасибо, Джо, за поставку детского питания в Америку. Спасибо также за бензин, который стоит 4,5 (Доллара. — Прим. ред.) за галлон, что означает повышение на 500%, и за нелегальных иммигрантов, свободно пересекающих границу", — высказался byah160.

"Поздравляю всех, кто голосовал за Байдена, вы получили всё, что заслуживаете", — резюмировал JT.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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