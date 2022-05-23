EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Генри Киссинджер: будет идеально, если Украина станет нейтральной

Мир

Идеальным результатом после всего того, что произошло на Украине, был бы нейтральный статус этой страны. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

Генри Киссинджер: будет идеально, если Украина станет нейтральной

"Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой", — сказал 98-летний политик по видеосвязи.

По словам Киссинджера, об этом он говорил ещё восемь лет назад, когда, по его словам, впервые начали появляться идеи о вступлении Украины в НАТО. Ныне нейтральный статус Украины в том виде, в котором он виделся тогда, недостижим, полагает Генри Киссинджер. Однако нейтральность Украины в конечном итоге "должна восприниматься как главная цель" в урегулировании ситуации вокруг страны, считает он.

Отметим, что планы по приему Украины и Грузии в НАТО появились не в 2014 году, а гораздо раньше. На саммите лидеров глав государств Североатлантического альянса в 2008 году Киеву и Тбилиси предоставили План действий по членству в НАТО.

Заметим, на днях бывший посол США в России Майкл Макфол утвердительно ответил на вопрос, лгали ли американские дипломаты, когда обещали Украине вступление в НАТО.

В ходе политических дебатов The Munk Debate бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил Макфолу о данных Вашингтоном Киеву обещаниях по вступлению страны в НАТО и задал вопрос: "Неужели (американские) дипломаты врали?"

Майкл Макфол ответил утвердительно. Так устроен "реальный мир", заявил бывший посол.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы форум давос майкл макфол
Sberbank
Новости
Генри Киссинджер: будет идеально, если Украина станет нейтральной
Афганистан. Дикторы-мужчины начали закрывать свои лица вслед за женщинами
Из-за оспы обезьян Роспотребнадзор усилил контроль на границе
Остатки 14-й бригады ВСУ просят Зеленского о помощи: "Нам нечем воевать"
Генпрокурор штата Колумбия обвинил Цукерберга в утечкке данных
Группировка "Отважных" штурмует Лиман, сдались более 500 военных ВСУ
На живущего в Англии олигарха Петра Авена завели уголовное дело за обход санкций
Депутат Ананских: Польша ведёт себя совершенно неадекватно в газовой отрасли
В Мариуполе разминировали ж/д вокзал и начали восстанавливать пути
Глава Приморья ездил на Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"

Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.

Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Силовые структуры
Аналитик Купер: группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
Любовь Степушова Байден сделал России и Китаю последнее предупреждение Любовь Степушова Людмила Черткова США готовы воевать за Тайвань. Украине обидно Людмила Черткова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Мир. Новости мира
Поддубный: в боях за Северодонецк ВСУ применили станции контрбатарейной борьбы
Новости Украины
Зеленский сдал полякам бывшую Украину
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Последние материалы
Группировка "Отважных" штурмует Лиман, сдались более 500 военных ВСУ
На живущего в Англии олигарха Петра Авена завели уголовное дело за обход санкций
Депутат Ананских: Польша ведёт себя совершенно неадекватно в газовой отрасли
В Мариуполе разминировали ж/д вокзал и начали восстанавливать пути
Глава Приморья ездил на Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих
Мужчины-ведущие ТВ Афганистана закрыли лица в знак солидарности с женщинами
Ходарёнок: если ВСУ не успеют уйти из Северодонецка — украинской армии конец
На Кавказе "счастливыми собственниками" своих домов становятся от безысходности
Норин: разговоры о переброске польских батальонов под Павлоград — это ахинея
Евстафьев: Киев угробил кучу жизней для того, чтобы выиграть "Евровидение"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников