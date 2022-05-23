Генри Киссинджер: будет идеально, если Украина станет нейтральной

Идеальным результатом после всего того, что произошло на Украине, был бы нейтральный статус этой страны. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

"Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой", — сказал 98-летний политик по видеосвязи.

По словам Киссинджера, об этом он говорил ещё восемь лет назад, когда, по его словам, впервые начали появляться идеи о вступлении Украины в НАТО. Ныне нейтральный статус Украины в том виде, в котором он виделся тогда, недостижим, полагает Генри Киссинджер. Однако нейтральность Украины в конечном итоге "должна восприниматься как главная цель" в урегулировании ситуации вокруг страны, считает он.

Отметим, что планы по приему Украины и Грузии в НАТО появились не в 2014 году, а гораздо раньше. На саммите лидеров глав государств Североатлантического альянса в 2008 году Киеву и Тбилиси предоставили План действий по членству в НАТО.

Заметим, на днях бывший посол США в России Майкл Макфол утвердительно ответил на вопрос, лгали ли американские дипломаты, когда обещали Украине вступление в НАТО.

В ходе политических дебатов The Munk Debate бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил Макфолу о данных Вашингтоном Киеву обещаниях по вступлению страны в НАТО и задал вопрос: "Неужели (американские) дипломаты врали?"

Майкл Макфол ответил утвердительно. Так устроен "реальный мир", заявил бывший посол.