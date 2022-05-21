ВС России уничтожили партию американского оружия для ВСУ

Силы российской армии уничтожили крупную партию американского и европейского вооружения в Житомирской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что оружие и техника предназначались для украинской армии. Вся партия была уничтожена ракетам "Калибр".

"Высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" в районе станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе", — говорится в сообщении Минобороны.

С начала проведения спецоперации российская армия уничтожила почти 300 самолётов и вертолётов, около 1 тыс. беспилотников, более 300 зенитных комплексов, свыше 6 тыс. бронированных машин и специальной военной техники.