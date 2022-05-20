Город в Николаевской области остался без руководства после бегства всей мэрии

Руководство и сотрудники администрации города Снигирёвка в Николаевской области сбежали из населённого пункта, рассказали местные жители. При этом украинская армия продолжает обстрелы мирных граждан.

"У нас власти нет, все разбежались, обращаться не к кому", — приводит слова одной из жительниц Снигирёвки РИА Новости.

По данным информагентства, российских военных нет в жилых кварталах города, однако украинская армия ведёт артиллерийский обстрел домов мирных жителей. Из-за этого горожане вынуждены жить в подвалах.

"Все наши силы находятся за пределами Снигирёвки, однако это не мешает украинским силовикам вести огонь по домам жителей", — сказал российский военнослужащий.