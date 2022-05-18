По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, поведение руководства Германии является неадекватным в свете происходящего на Украине. Об этом лидер республики заявил в ходе марафона "Новые горизонты" 18 мая.
"Руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Он ведет себя не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила", — сказал Кадыров.
Политик отметил, что поведение руководителя Германии ему не понятно как главе республики.
При этом Кадыров не уточнил, кого именно имеет в виду в своём высказывании — канцлера Германии Олафа Шольца или президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.
17 мая Шольц провёл телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которых они согласились друг с другом в том, что конфликт на Украине может быть решён дипломатическим путём только при условии вывода Россией своих войск с украинской территории.
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