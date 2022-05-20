Порошенко о перекрытии трубопровода "Дружбы": мощный переломный момент

Бывший украинский президент Пётр Порошенко предложил перекрыть трубопровод "Дружба", потому как это может стать переломным моментом в военном конфликте между Украиной и Россией.

"Перекрытие трубопровода "Дружбы" станет мощным переломным моментом в "войне", которую Путин ведет против Украины и Запада. Нет лучшего признака единства и солидарности, а также энергетической устойчивости перед лицом агрессии, чем перекрытие трубопровода "Дружбы" и ограничение влияния Кремля на Европу прямо сейчас. Это дало бы (Владимиру Путину, — Прим. ред.) Путину мощный сигнал о том, что после этого вторжения больше не может быть "обычного бизнеса", — цитирует его слова Politico.

Отмечается, что по данный трубопровод позволяет обеспечить нефтью всю Европу, а также является одним из источников дохода в бюджет Украины.