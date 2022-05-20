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Автор Елена Ивченко

Порошенко о перекрытии трубопровода "Дружбы": мощный переломный момент

Мир

Бывший украинский президент Пётр Порошенко предложил перекрыть трубопровод "Дружба", потому как это может стать переломным моментом в военном конфликте между Украиной и Россией.

Порошенко о перекрытии трубопровода "Дружбы": мощный переломный момент

"Перекрытие трубопровода "Дружбы" станет мощным переломным моментом в "войне", которую Путин ведет против Украины и Запада. Нет лучшего признака единства и солидарности, а также энергетической устойчивости перед лицом агрессии, чем перекрытие трубопровода "Дружбы" и ограничение влияния Кремля на Европу прямо сейчас. Это дало бы (Владимиру Путину, — Прим. ред.) Путину мощный сигнал о том, что после этого вторжения больше не может быть "обычного бизнеса", — цитирует его слова Politico.

Отмечается, что по данный трубопровод позволяет обеспечить нефтью всю Европу, а также является одним из источников дохода в бюджет Украины.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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