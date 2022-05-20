Баранец: главная "европейская овчарка" не Польша, а Британия

Великобритания активнее всех остальных стран ЕС вмешивается в происходящее на Украине. Именно поэтому её, а вовсе не Польшу, можно считать "главной европейской овчаркой". Такое мнение выразил военный эксперт Виктор Баранец.

Аналитик напомнил, что никто не может сравниться по части провокаций на Украине с Лондоном, который даже не скрывает, что является непосредственным участником кризиса на Украине.

"Мы часто грешим на Польшу, считая её главной "европейской овчаркой". Но пальма первенства заслуженно принадлежит Британии. Никто такие провокации не устраивает как Лондон. Британия обнажила своё истинное лицо прямого участника украинского кризиса. Советники Британии вместе с американцами сидят в Министерстве обороны Украины. Британцы убедили совершить атаку на остров Змеиный", — сказал Баранец в беседе с "Народными Новостями".

По мнению эксперта, Великобритания ведёт с США негласное соревнование в том, что сможет больше отправить оружия Киеву.

19 мая Лондон объявил об оказании дополнительной военной помощи Украине на 1,6 миллиардов долларов. Британский премьер Борис Джонсон отметил, что Лондон передаст Киеву противокорабельные ракеты, тяжёлую артиллерию высокой дальности и беспилотники.