Bloomberg: Джонсон, Трасс и Уоллес не дают остановить кризис на Украине

Высокопоставленные члены правительства Великобритании мешают урегулировать украинский кризис дипломатическим путём, сообщает агентство Bloomberg.

"Премьер-министр Борис Джонсон, глава МИД Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес пытаются с помощью конфликта на Украине поднять свои рейтинги", — отмечается в материале.

Агентство напомнило, что премьер подмочил свою репутацию после инцидента с вечеринками в правительственной резиденции во время антикоронавирусного локдауна.

По словам автора статьи, британские политики умеют воевать "только на расстоянии". В частности, Трасс и Уоллес похожи не на министров Британии, а на футбольных фанатов, которые кричат с трибуны стадиона, отметил журналист.

Даже если Джонсон покинет свой пост, ситуация не изменится в лучшую сторону, поскольку его коллеги транслируют ту же воинственную риторику, что и сам премьер, подчеркнул автор материала. Он призвал Киев "быть начеку" с подобными "друзьями" из Британии.

Ранее Bloomberg предупредил, что количество британцев, живущих в нищете, может достичь одного миллиона в течение 2023 года, если правительство не примет срочных мер для преодоления кризиса.