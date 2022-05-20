EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

G7: мы продолжим изоляцию Москвы и Минска от мировой экономики

Мир

Министры финансов стран "Большой семёрки" подтвердили приверженность политике санкций в ответ на действия РФ на Украине и заявили, что будут продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.

G7: мы продолжим изоляцию Москвы и Минска от мировой экономики

"Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", — сообщается в документе.

Главы Минфинов G7 подчеркнули, что будут продолжать следовать курсу на введение экономических и финансовых санкций против РФ. Кроме того, они договорились сохранять бдительность и оперативно реагировать на попытки уклонения и обхода ведённых ограничений.

Ранее страны G7 решили предоставить киевскому режиму 18,4 миллиардов долларов, чтобы Украина могла покрыть дефицит бюджета и продолжить предоставлять основные услуги гражданам. Однако это не безвозмездная финансовая помощь, а кредит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия
Sberbank
Новости
Рудковская не собирается экономить, даже имея финансовые проблемы из-за санкций
Байден перепутал имя лидера Южной Кореи
Халява кончается: Чехия отменяет пособия для беженцев с Украины
В Москве пройдёт ЗОЖ-выставка Veg-Life Expo
G7: мы продолжим изоляцию Москвы и Минска от мировой экономики
Куксенкова: Волына покинул территорию "Азовстали" и сдался в плен
В банкоматах ЛНР и ДНР можно снимать деньги с российских карт
В Чехии отстранили доцента из-за чтения на лекции словацкой книги о Евромайдане
Лукашенко преподал детям мастер-класс по правильному открыванию сока
Украинские боевики заминировали семью в подвале в пригороде Северодонецка
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Русских на Украине не будет, если не уничтожить киевский режим Любовь Степушова Людмила Черткова Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера" Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Общество
Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Последние материалы
Рудковская не собирается экономить, даже имея финансовые проблемы из-за санкций
Байден перепутал имя лидера Южной Кореи
Халява кончается: Чехия отменяет пособия для беженцев с Украины
Россияне забрали у украинцев мову в качестве трофея
В Москве пройдёт ЗОЖ-выставка Veg-Life Expo
G7: мы продолжим изоляцию Москвы и Минска от мировой экономики
Куксенкова: Волына покинул территорию "Азовстали" и сдался в плен
В банкоматах ЛНР и ДНР можно снимать деньги с российских карт
В Чехии отстранили доцента из-за чтения на лекции словацкой книги о Евромайдане
Немецкие соцсети обрушились на украинского посла. Отставка - самое мягкое предложение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников