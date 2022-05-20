Министры финансов стран "Большой семёрки" подтвердили приверженность политике санкций в ответ на действия РФ на Украине и заявили, что будут продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.
"Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", — сообщается в документе.
Главы Минфинов G7 подчеркнули, что будут продолжать следовать курсу на введение экономических и финансовых санкций против РФ. Кроме того, они договорились сохранять бдительность и оперативно реагировать на попытки уклонения и обхода ведённых ограничений.
Ранее страны G7 решили предоставить киевскому режиму 18,4 миллиардов долларов, чтобы Украина могла покрыть дефицит бюджета и продолжить предоставлять основные услуги гражданам. Однако это не безвозмездная финансовая помощь, а кредит.
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