G7: мы продолжим изоляцию Москвы и Минска от мировой экономики

Министры финансов стран "Большой семёрки" подтвердили приверженность политике санкций в ответ на действия РФ на Украине и заявили, что будут продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.

"Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", — сообщается в документе.

Главы Минфинов G7 подчеркнули, что будут продолжать следовать курсу на введение экономических и финансовых санкций против РФ. Кроме того, они договорились сохранять бдительность и оперативно реагировать на попытки уклонения и обхода ведённых ограничений.

Ранее страны G7 решили предоставить киевскому режиму 18,4 миллиардов долларов, чтобы Украина могла покрыть дефицит бюджета и продолжить предоставлять основные услуги гражданам. Однако это не безвозмездная финансовая помощь, а кредит.