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Автор Антон Уткин

Страны G7 дадут Украине 18,4 млрд долларов, но в кредит

Экономика

Группа семи (G7) решила оказать финансовую помощь Украине. "Большая семёрка" выделит Киеву 18,4 млрд долларов, но деньги придется возвращать, сообщает Reuters.

Страны G7 дадут Украине 18,4 млрд долларов, но в кредит

Финансовые лидеры G7 согласились выделить киевскому режиму $18,4 млрд, чтобы Украина могла покрыть дефицит бюджета и продолжить предоставлять основные услуги гражданам. Правда в решении уточняется, что деньги дадут в виде трансфертов и кредитов.

Также "семёрка" договорилась о режиме максимального благоприятствования экспорту украинских сельхозтоваров.

"Мы стремимся сохранять рынки открытыми и повышать устойчивость сельскохозяйственных и энергетических рынков в соответствии с климатическими и экологическими целями", — гласит итоговый документ саммита глав Минфинов G7.

За обтекаемые европейскими формулировками скрывается суровая правда: нуждающуюся в деньгах Украину заставят отдавать зерно и продовольствие, а значит голод не за горами.

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Автор: Антон Уткин
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