Страны G7 дадут Украине 18,4 млрд долларов, но в кредит

Группа семи (G7) решила оказать финансовую помощь Украине. "Большая семёрка" выделит Киеву 18,4 млрд долларов, но деньги придется возвращать, сообщает Reuters.

Финансовые лидеры G7 согласились выделить киевскому режиму $18,4 млрд, чтобы Украина могла покрыть дефицит бюджета и продолжить предоставлять основные услуги гражданам. Правда в решении уточняется, что деньги дадут в виде трансфертов и кредитов.

Также "семёрка" договорилась о режиме максимального благоприятствования экспорту украинских сельхозтоваров.

"Мы стремимся сохранять рынки открытыми и повышать устойчивость сельскохозяйственных и энергетических рынков в соответствии с климатическими и экологическими целями", — гласит итоговый документ саммита глав Минфинов G7.

За обтекаемые европейскими формулировками скрывается суровая правда: нуждающуюся в деньгах Украину заставят отдавать зерно и продовольствие, а значит голод не за горами.