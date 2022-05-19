Вассерман: включению Херсонской области в состав РФ ничего не препятствует

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что в России не видят препятствий включению Херсонской области в состав РФ, кроме того, этого желают сами граждане.

Политик высказал своё мнение в беседе с argumenti.ru, сделав акцент на том, что жители региона сами должны решать свою судьбу.

"В РФ не видят препятствий включению Херсонской области в состав России, также считают, что это должно быть сделано на основе референдума", — рассказал он.

Вассерман уверен, что русские на Украине желают стать частью РФ, и таких, по его мнению, там большинство.

Ранее Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал трансформацию региона в субъект РФ.

"Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооружённым силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации", — сказал он.

Армия РФ установила контроль над регионом в ходе спецоперации на Украине.