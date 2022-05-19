Глава Херсонской области: регион будет трансформирован в субъект РФ

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал трансформацию региона в субъект РФ.

"Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации", — сказал Сальдо.

Армия РФ в ходе спецоперации на Украине установила контроль над всей Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. В этих регионах действуют военно-гражданские администрации. Кроме того, там вещает российское телевидение и радио. Области восстанавливают торговые связи с Крымом.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что Россия навсегда пришла в регион. По словам Сальдо, что Херсонская область уже является неотъемлемой частью РФ. При этом замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что жители области смогут получить гражданство России.