Вопрос покупки газа за рубли для стран Европы, похоже, логическим образом разрешился, поскольку пришло понимание: покупать всё же придётся.
Доказательство тому — обновлённое руководство по соблюдению санкций, выпущенное Еврокомиссией. В нём чётко сказано:
"… у газовых операторов стран ЕС нет препятствий для открытия счетов в Газпромбанке".
Вот такие дела.
Сразу после этого решения, которое, думается, очень не нравится тем политикам, которые хотели иметь возможность заморозить валютные доходы РФ от продажи газа,
Интересно, а что сейчас скажут те, кто уже поспешил проявить "принципиальность" — например, Польша, которую вместе с Болгарией отключили от газовой трубы за нежелание платить в рублях? Придёт ли к ним понимание, что Евро не такой уж и союз? Или опять будут громко и надрывно обвинять русских, которые манипулируют всеми "своим газом"?
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