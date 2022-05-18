Евросоюз негласно согласился на российский газ в рублях

Вопрос покупки газа за рубли для стран Европы, похоже, логическим образом разрешился, поскольку пришло понимание: покупать всё же придётся.

Доказательство тому — обновлённое руководство по соблюдению санкций, выпущенное Еврокомиссией. В нём чётко сказано:

"… у газовых операторов стран ЕС нет препятствий для открытия счетов в Газпромбанке".

Вот такие дела.

Сразу после этого решения, которое, думается, очень не нравится тем политикам, которые хотели иметь возможность заморозить валютные доходы РФ от продажи газа,

итальянская энергокорпорация Eni SpA заявила, что откроет рублевый счет, а немецкая Uniper и австрийская OMV AG отметили, что продолжат покупать российский газ на условиях Москвы.

Интересно, а что сейчас скажут те, кто уже поспешил проявить "принципиальность" — например, Польша, которую вместе с Болгарией отключили от газовой трубы за нежелание платить в рублях? Придёт ли к ним понимание, что Евро не такой уж и союз? Или опять будут громко и надрывно обвинять русских, которые манипулируют всеми "своим газом"?