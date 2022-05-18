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Автор Ольга Лебедева

Евросоюз негласно согласился на российский газ в рублях

Мир

Вопрос покупки газа за рубли для стран Европы, похоже, логическим образом разрешился, поскольку пришло понимание: покупать всё же придётся.

Евросоюз негласно согласился на российский газ в рублях

Доказательство тому — обновлённое руководство по соблюдению санкций, выпущенное Еврокомиссией. В нём чётко сказано:

"… у газовых операторов стран ЕС нет препятствий для открытия счетов в Газпромбанке".

Вот такие дела.

Сразу после этого решения, которое, думается, очень не нравится тем политикам, которые хотели иметь возможность заморозить валютные доходы РФ от продажи газа,

  • итальянская энергокорпорация Eni SpA заявила, что откроет рублевый счет, а немецкая Uniper и австрийская OMV AG отметили, что продолжат покупать российский газ на условиях Москвы.

Интересно, а что сейчас скажут те, кто уже поспешил проявить "принципиальность" — например, Польша, которую вместе с Болгарией отключили от газовой трубы за нежелание платить в рублях? Придёт ли к ним понимание, что Евро не такой уж и союз? Или опять будут громко и надрывно обвинять русских, которые манипулируют всеми "своим газом"?

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы европа евросоюз
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