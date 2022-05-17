Украинское оперативное командование "Юг" сообщает о невозможности эксплуатации моста через Днестровский лиман. Через это автомобильно-железнодорожное строение в Затоке последние два месяца шли поставки нефтепродуктов и вооружения для ВСУ.
Утверждается, что по мосту был нанесён ракетный удар. Российское Минобороны никаких комментариев на данный момент не даёт. Известно лишь о нанесении ударов на территории Одесской области.
"Мост через Днестровский лиман повреждён настолько, что потребует длительных ремонтных работ. Но сейчас их проведение невозможно", — цитирует официального представителя командования ВСУ "Военное обозрение".
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".