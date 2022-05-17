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Автор Екатерина Широкова

Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева

Мир

Украинская армия совершит огромную ошибку, если попытается вторгнуться на территорию России, заявил американский военный эксперт Майкл Пек. По его словам, если Киев решится "на отчаянный шаг", за ним последует катастрофа для самой Незалежной.

Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева

Как подчеркнул Пек, пока говорить о том, что киевские власти настроены решительно в отношении вторжения рано, однако, исключать подобный сценарий нельзя.

"Продвижение в Россию, скорее всего, будет огромной ошибкой", — заявил Пек в колонке для Forbes. — "По мнению ряда западных военных экспертов, нападение на российскую территорию стало бы катастрофой для Украины".

Как подчеркнул военный эксперт, для "глобального наступления" у украинской армии просто не хватит мощности, а "локальное вторжение" не будет нести смысла. По мнению Пека, в таком случае Киев только потеряет и без того ослабленные войска.

"Это огромная страна с обширной сетью военной инфраструктуры. Ограниченное вторжение почти не будет иметь военного воздействия", — резюмировал эксперт.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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