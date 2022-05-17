Пушков: Германия заплатит "немалую цену", если откажется от российской нефти

Власти ФРГ заплатят "немалую цену" в случае отказа от нефти из РФ. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Берлин поставил стратегическую задачу по отрыву экономики Германии от российских энергоносителей.

"Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придётся заплатить немалую цену", — считает политик.

При этом он добавил, что эмбарго ФРГ на российский газ в обозримой перспективе следует воспринимать в качестве утопии. Сенатор подчеркнул: курс Германии на "распаривание" немецкой экономики и энергоресурсов из РФ — это составная часть большой перестройки экономического европейского порядка, продлившегося около полувека.

Ранее сообщалось, что Германия планирует отказаться от российской нефти до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу в ЕС.