EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Пушков: Германия заплатит "немалую цену", если откажется от российской нефти

Мир

Власти ФРГ заплатят "немалую цену" в случае отказа от нефти из РФ. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков: Германия заплатит "немалую цену", если откажется от российской нефти

По его словам, Берлин поставил стратегическую задачу по отрыву экономики Германии от российских энергоносителей.

"Отказ Германии от нашей нефти выглядит более достижимым, чем от газа, хотя и за это ей придётся заплатить немалую цену", — считает политик.

При этом он добавил, что эмбарго ФРГ на российский газ в обозримой перспективе следует воспринимать в качестве утопии. Сенатор подчеркнул: курс Германии на "распаривание" немецкой экономики и энергоресурсов из РФ — это составная часть большой перестройки экономического европейского порядка, продлившегося около полувека.

Ранее сообщалось, что Германия планирует отказаться от российской нефти до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу в ЕС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия алексей пушков
Sberbank
Новости
Пушков: Германия заплатит "немалую цену", если откажется от российской нефти
Боевой офицер: ВС России выбрали максимально правильную тактику под Авдеевкой
Экс-шпион Британии заявил о "загадочной" хвори Путина: "Чем-то точно болен"
Французский политик Буффето: ЕС допустил непостижимую оплошность в отношении РФ
Власти Подмосковья поддержат McDonald’s при переходе под российское управление
The Daily Star: Россия может атаковать британцев через сайты "для взрослых"
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
На юге Калифорнии выпушена гиперзвуковая ракета
Welt: Шольц проиграл партийные выборы из-за Украины
Козин: старая мина, найденная у берегов Одессы, однозначно украинская
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
По новой информации, около 300 боевиков вышли из "Азовстали"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли из "Азовстали"
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Силовые структуры
Ходарёнок: "фейерверк" над "Азовсталью" стал результатом применения РСЗО "Град"
Ирина Шлионская Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах Ирина Шлионская Людмила Черткова Следующее "Евровидение" пройдёт на Украине, но это не точно Людмила Черткова Любовь Степушова Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана Любовь Степушова
Силовые структуры
Синегубов: боевики ВСУ вышли к российской границе в Харьковской области
Силовые структуры
WarGonzo: под Авдеевкой уничтожена рота бойцов ВСУ
Боевики ВСУ принесли пограничный столб и выдали это за выход на границу РФ
Мир. Новости мира
Боевики ВСУ принесли пограничный столб и выдали это за выход на границу РФ
Последние материалы
Власти Подмосковья поддержат McDonald’s при переходе под российское управление
The Daily Star: Россия может атаковать британцев через сайты "для взрослых"
Юрист: "Маткапитал можно использовать на строительство дома, если ребенку исполнилось три года"
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
На юге Калифорнии выпушена гиперзвуковая ракета
Генштаб ВСУ: "азовцы"* получили приказ сдаваться — их услуги более не нужны
Welt: Шольц проиграл партийные выборы из-за Украины
Козин: старая мина, найденная у берегов Одессы, однозначно украинская
Энтомолог Хряпин: комары боятся запаха лимонного эвкалипта и дыма
Яровая: Биолаборатории США по периметру РФ будем рассматривать как базы НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников