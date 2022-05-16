EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Bloomberg: Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года

Мир

Власти Германии намерены отказаться от поставок нефти из РФ до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу в Европейском союзе, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года

По словам источников агентства, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца планирует продвигать отказ от российской нефти в качестве части ограничений Евросоюза, которые станут ответом на проведение спецоперации РФ на Украине.

В статье сказано, что Германия уже заключает нефтяные сделки с новыми поставщиками энергоносителей. При этом пока не уточняется, какие именно государства восполнят дефицит энергоресурсов в ФРГ.

"В Германии уверены, что смогут решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев", — сказал один из собеседников агентства.

Bloomberg также отмечает, что темы, связанные с нефтяным эмбарго и энергетической безопасностью, будут ключевыми на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия олаф шольц
Sberbank
Новости
Коротченко: Россия сможет сдержать НАТО после расширения только ядерным оружием
Гаспарян заявил, что американцы боятся "украинского прапорщика"
Bloomberg: Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года
Комбат "Востока" Ходаковский показал "крысиные ходы" "Азовстали"
Зеленский сменил командующего Силами теробороны из-за потерь и провалов
Львовские ополченцы не хотят в Донбасс: "В соплях и слезах звонят мамам"
Сенатор Пушков: Запад слишком часто угрожает изолировать неугодные страны
Немецкий генерал Вад: российская армия превосходит по мощи силы Украины
Лоза прокомментировал итоги "Евровидения-2022" старинной эстрадной присказкой
Экономист Чечерин: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС
Популярное
Мир. Новости мира
Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Мир. Новости мира
Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Силовые структуры
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Мир. Новости мира
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Силовые структуры
Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг
Последние материалы
Зеленский сменил командующего Силами теробороны из-за потерь и провалов
Львовские ополченцы не хотят в Донбасс: "В соплях и слезах звонят мамам"
Сенатор Пушков: Запад слишком часто угрожает изолировать неугодные страны
Немецкий генерал Вад: российская армия превосходит по мощи силы Украины
Лоза прокомментировал итоги "Евровидения-2022" старинной эстрадной присказкой
Экономист Чечерин: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС
Офицер Алёхин предостерег от недооценки сил Украины: расслабляться не стоит
Ветврач дала совет владельцам кошек: "Для внутримышечной инъекции выбирайте заднюю поверхность бедра"
Politico: Байден столкнётся с новым "энергетическим кошмаром"
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников