Bloomberg: Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года

Власти Германии намерены отказаться от поставок нефти из РФ до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу в Европейском союзе, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца планирует продвигать отказ от российской нефти в качестве части ограничений Евросоюза, которые станут ответом на проведение спецоперации РФ на Украине.

В статье сказано, что Германия уже заключает нефтяные сделки с новыми поставщиками энергоносителей. При этом пока не уточняется, какие именно государства восполнят дефицит энергоресурсов в ФРГ.

"В Германии уверены, что смогут решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев", — сказал один из собеседников агентства.

Bloomberg также отмечает, что темы, связанные с нефтяным эмбарго и энергетической безопасностью, будут ключевыми на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.