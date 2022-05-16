Оттава разрешила эвтаназию бедным канадцам

Правительство Канады разрешило эвтаназию для тех, кто "слишком беден, чтобы продолжать жить достойно".

Программа предусматривает предоставление органами здравоохранения препарата, который намеренно убьет человека по его просьбе, сообщает The Post Millennial.

Отмечается, что данная политика открывает право на эвтаназию для тех, кто не является неизлечимо больным.

Ранее в Испании одобрили эвтаназию, она стала четвёртой страной в Европе, где действует такой закон.