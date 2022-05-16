Присоединение ЛДНР, Херсонщины и Южной Осетии к РФ произойдёт 11 сентября

Депутат Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков заявил, что референдумы о присоединении к России Луганска, Донецка, Херсонской области и Южной Осетии могут пройти в единый день голосования — 11 сентября 2022 года.

"Я считаю это вполне реалистичным сценарием, по моим ощущениям, вариант с проведением референдумов в сентябре — возможен. Эти территории необходимо интегрировать в состав России", — отметил он.

По словам парламентария, для присоединения вышеперечисленных территорий до окончания спецоперации нет препятствий.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что присоединить Херсонскую область к России можно по крымскому сценарию.