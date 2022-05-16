Межевич заявил, что Россия должна взять Прибалтику в экономическую блокаду

Россия не может и не должна воевать с Прибалтикой, но должна исходить из того, что любую форму сотрудничества с самыми недружественными странами нужно рассматривать как форму государственной измены.

При таком развитии событий с Европой, которая есть сегодня, придётся расставаться. Такое мнение высказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Эксперт считает, что европейские страны можно разделить на две категории: просто недружественные и те, которые скатились до настоящего фашизма и тоталитаризма. Именно это сейчас происходит в Риге, Таллине и Вильнюсе, заметил политолог в беседе с Украиной.ру.

"Россия должна взять Прибалтику в экономическую блокаду", — высказал свою точку зрения Межевич.

Он пояснил, что разговор с ними вести бесполезно, так как адекватного ответа на предыдущие свои выходки они не получили.