Китайский эксперт предсказал неизбежный провал санкций против России

Санкции против России обречены на провал. Такое мнение высказал китайский эксперт Гао Дэшен в статье для "Хуаньцю шибао".

Специалист считает, что Москва отреагировала на санкции принятием мощных ответных контрмер, которые указывают на готовность России к международному давлению и говорят о наличии системного плана реагирования.

Автор статьи заметил, что нельзя недооценивать экономическую мощь Москвы. Так, он обратил внимание на то, что Россия богата ресурсами, энергией и продуктами питания. Эти преимущества позволяют оказывать значительное влияние на международную экономическую систему и бросать вызов доминирующему положению Запада и США, добавил Дэшен.

"Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны "Большой двадцатки" с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьезные последствия и неизбежно закончится провалом", — заключил китайский эксперт.