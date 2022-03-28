Инфекционист объяснил, как санкции Запада помогли борьбе с коронавирусом

Коронавирус в России не исчез, он продолжает заражать людей. Однако из-за санкций, которые отрезали страну от части мира, новый штамм "омикрона" придёт к нам в тёплое время года. Поэтому у россиян есть шанс перенести эту волну заболеваемости легче, чем на Западе. Такое мнение высказал врач-инфекционист Алексей Кузнецов.

Доктор отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что "стелс-омикрон" себя уже проявил в Гонконге, госпитализации растут и во Франции. Однако из-за того, что Россия проводит спецоперацию на Украине, и против неё ввели санкции, она оказалась закрытой от мира.

Специалист считает, что в конце апреля-начале мая есть шанс на появление новой мутации и в России. По мнению Кузнецова, это будет "большим плюсом", так как в это время обычно бывает тёплая погода и люди меньше находятся в помещениях, больше ходят пешком, а пожилые отправляются на дачи, где риска заразиться также меньше.

Врач заметил, что по симптомам от классического штамма BA.1. "стелс-омикрон" отличается мало. По сравнению с предшественником ещё больше усилилась слабость и выросло число случаев потери обоняния, что указывает на поражение вирусом центральной нервной системы, — заключил Кузнецов.