Сенатор США заблокировал проект помощи Украине: "Мы не можем спасти Украину"

Представитель консерваторов штата Кентукки США Рэнд Пол в одиночку заблокировал законопроект о выделении Украине $40 млрд.

Сенатор объяснил, что Америка не должна действовать в ущерб своим интересам.

"Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране… Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США", - объяснил Рэнд Пол.

Выносить окончательное решение по данному вопросу будут на следующей неделе.

Ранее вице-президент европейской комиссии Валдис Домбровскис подсчитал, что Украине может понадобиться около 500-600 миллиардов евро для восстановления городов, разрушенных в ходе спецоперации.