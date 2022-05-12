Представитель консерваторов штата Кентукки США Рэнд Пол в одиночку заблокировал законопроект о выделении Украине $40 млрд.
Сенатор объяснил, что Америка не должна действовать в ущерб своим интересам.
"Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране… Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США", - объяснил Рэнд Пол.
Выносить окончательное решение по данному вопросу будут на следующей неделе.
Ранее вице-президент европейской комиссии Валдис Домбровскис подсчитал, что Украине может понадобиться около 500-600 миллиардов евро для восстановления городов, разрушенных в ходе спецоперации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.