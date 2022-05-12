ЕК пообещала покрыть убытки Украины: нужно от €500 млрд для реконструкции

Для реконструкции разрушений, которые произошли в ходе спецоперации, Украине может понадобиться около 500-600 миллиардов евро, заявил вице-президент европейской комиссии Валдис Домбровскис.

По словам политика, европейские структуры готовы предоставить "значимую часть суммы" на эти цели. Кроме того, Домбровскис подчеркнул, что восстанавливать инфраструктуру будет просто необходимо для членства в ЕС.

"Потребуют координации со стороны международного сообщества, и со стороны Европейского Союза мы готовы осуществить эту координацию", — цитирует заявление вице-президента ЕК Рolitico. — Эту поддержку реконструкции инфраструктуры… со структурными реформами, которые могут понадобиться Украине как члену ЕС".

При этом политик не уточнил, как продвигаются дела с принятием Украины в Евросоюз. Но, подчеркнул, что ЕС покроет значительную часть расходов.