Для реконструкции разрушений, которые произошли в ходе спецоперации, Украине может понадобиться около 500-600 миллиардов евро, заявил вице-президент европейской комиссии Валдис Домбровскис.
По словам политика, европейские структуры готовы предоставить "значимую часть суммы" на эти цели. Кроме того, Домбровскис подчеркнул, что восстанавливать инфраструктуру будет просто необходимо для членства в ЕС.
"Потребуют координации со стороны международного сообщества, и со стороны Европейского Союза мы готовы осуществить эту координацию", — цитирует заявление вице-президента ЕК Рolitico. — Эту поддержку реконструкции инфраструктуры… со структурными реформами, которые могут понадобиться Украине как члену ЕС".
При этом политик не уточнил, как продвигаются дела с принятием Украины в Евросоюз. Но, подчеркнул, что ЕС покроет значительную часть расходов.
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