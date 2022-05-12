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Автор Максим Александров

У пленных солдат ВСУ нашли "Бандеровскую тушёнку"

Мир

Бойцы ВСУ продолжают массово сдаваться в плен российским военным в районе населённого пункта Лиман. В качестве трофеев россиянам достаётся не только оружие, но и продукты питания. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

У пленных солдат ВСУ нашли "Бандеровскую тушёнку"

Среди прочих вещей, у солдат была найдена и необычная "Бандеровская тушёнка", которая, как следует из надписи на этикетке, по замыслу украинских креативщиков должна была помочь "защитникам" одолеть "клятых москалей".

Однако, видимо, продукт оказался не таким уж сильным, зато ещё раз подтвердилось, какой идеологии придерживаются ВСУ, которые почитают Степана Бандеру* как национального героя.

Ранее пользователи сети заметили на улицах Осло в Норвегии рекламу "Бандера Бургера". Однако выяснилось, что это название "Макдональдс" придумал ещё три года назад.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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