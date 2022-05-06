"Макдоналдс" продаёт в Европе бургеры "Бандера": в поддержку Украины?

Предлагаемый "Макдоналдс" в Осло бургер "Бандера" вызвал активные обсуждения как в самой Норвегии, так и на Украине, и в России.

Пользователи предполагают, что ушедшая из РФ (но планирующая вернуться) сеть фастфуда таким образом поддержала Украину, где Степан Бандера* считается национальным героем.

"Бандера-бургер" запустили в Macdonald's", — радовались украинцы и возмущались россияне.

Однако выяснилось, что "Бандера-бургер" не имеет отношения к украинскому карателю и пособнику нацистов.

"Это звучит как "Домашняя говядина "Бандера". Там, кроме котлеты из мяса, бургерная булка, норвежские соль и перец, плавленый сыр с чеддером, чипсы начос, салат Батавия, маринованный лук, гуакамолле и мексиканский соус Пико-де-Гайо", — рассказывают норвежцы. "Этой теме уже три года минимум. И норвежская "Бандера" вряд ли имеет отношение к хохлам, там либо к доминиканскому блюду с говядиной отсылка, либо к слову "флаг" в испанском языке, либо к названию местечка в Техасе, где коров разводят", — пишут авторы паблика "Орда". "Бургер под названием Bandera появился в 2018 году. Собственно, с испанского это слово переводится как "флаг" (бургер мексиканский), а в западном полушарии эта позиция в меню встречается довольно часто. Так что с кампанией по поддержке украинцев пересечений, видимо, нет", — сообщает автор паблика "Северяночка".

"Гаудомор" — голодомор?

Впрочем, не так давно бургер одной из мировых сетей фастфуда … оскорбил украинцев. Компания "Бургер Кинг" запустила в Польше новый бургер под названием "Гаудомор" — с сыром "Гауда". "Большая булка, двойная говядина, три куска сыра "Гауда" — звучало в рекламе.

Вот только украинцы посчитали это намеком на… голодомор, а украинская диаспора Польши потребовала от своих бывших "панов" немедленно переназвать "ужасный бургер".

Кстати, как отмечают авторы проекта "Channel No. 6", корпорация "Макдоналдс" зарабатывает не за счёт продажи бургеров, картошки и колы, а за счёт сдачи недвижимости в аренду.

"Компания сдаёт в аренду свои рестораны и сама почти не управляет бизнесом по продаже фастфуда — 85% ресторанов управляются франчайзи, с которыми заключается контракт на 20 лет", — рассказали они.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен