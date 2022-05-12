Евросовет приветствовал решение о вступлении Финляндии в НАТО

Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал вступление Финляндии в НАТО. Он считает, что это серьёзно укрепит безопасность в Европе.

"Это исторический шаг, который внесёт серьёзный вклад в европейскую безопасность", — отметил Мишель.

Ранее власти Финляндии заявили о необходимости безотлагательно подать заявку на вступление страны в Североатлантический альянс. Хельсинки мотивируют этот шаг намерением укрепить безопасность Финляндии.