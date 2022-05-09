Ракетные удары прервали встречу главы Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Одессе. Чиновники были вынуждены прекратить обсуждение и укрыться от ударов.
"Во время встречи участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы", — приводит РИА Новости слова своего источника в Европе.
Мишель отправился на Украину в понедельник с целью провести переговоры со Шмыгалем. Ранее этот визит не анонсировался.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.