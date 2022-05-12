Премьер Италии "сдал" партнёров: ФРГ оплатила газ в рублях — немцы открестились

Премьер-министр Италии Марио Драги очень удивил всех своим заявлением, в ходе визита в США, о том, что Германия оплатила поставки российского газа в рублях. По его словам, на такой шаг пошёл крупнейший экспортёр голубого топлива ФРГ Uniper SE.

По словам премьера, "серые схемы" оплаты вне публичного пространства продолжатся и дальше.

"Газ Германии Россия не отключила. Просто потому, что поставки газа из России Германия уже оплатила в рублях. И такая оплата будет продолжаться", - заявил Драги в ходе пресс-конференции. — На самом деле, доказательства, которые мы видели (Показывают. — Прим.ред.), что крупнейший импортёр газа в Германии уже заплатил в рублях".

В газовой компании заявили, что не перечисляли России платежи ни в рублях, ни в какой-либо другой валюте, так как контракты действуют до конца мая, пишет Bloomberg.