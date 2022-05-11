Украина сдержала своё обещание ограничить транзит российского газа через свою территорию.
Теперь, по словам Сергея Куприянова, официального представителя "Газпрома", для транзита в Европу Нафтогаз "оставил только один вход, что существенно снижает надежность её газоснабжения".
Напомним, вчера, 10 мая, оператор ГТС Украины заявил, что "из-за форс-мажорных обстоятельств" он прекращает транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков".
Под форс-мажором компания — транзитёр подразумевает то, что инфраструктура находится под контролем России. Газпром со своей стороны заявлял, что "нет причин для прекращения поставок через указанные Украиной узлы". Подробнее — здесь.
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