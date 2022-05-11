Украина выполнила обещание: транзит газа в Европу ограничен

Украина сдержала своё обещание ограничить транзит российского газа через свою территорию.

Теперь, по словам Сергея Куприянова, официального представителя "Газпрома", для транзита в Европу Нафтогаз "оставил только один вход, что существенно снижает надежность её газоснабжения".

В одну только Германию, начиная с 7 часов утра 11 мая поступающий объём голубого топлива снизился на 25%.

Напомним, вчера, 10 мая, оператор ГТС Украины заявил, что "из-за форс-мажорных обстоятельств" он прекращает транзит через ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков".

Под форс-мажором компания — транзитёр подразумевает то, что инфраструктура находится под контролем России. Газпром со своей стороны заявлял, что "нет причин для прекращения поставок через указанные Украиной узлы". Подробнее — здесь.