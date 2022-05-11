Транзит российского газа через украинскую станцию "Сохрановка" планируется прекратить с 11 мая. Об этом сообщил "Оператор ГТС Украины".
В компании объявили о наступлении форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможными транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков". Как пояснили в ОГТСУ, эти объекты находятся на территории, контролируемой ВС РФ, из-за чего компания не может осуществлять оперативно-технологический контроль.
В связи с этим в компании заявили, что с 7.00 11 мая приём газа в ГТС Украины через "Сохрановку" осуществляться не будет. Транзит газа в ЕС предложили перенаправить на станцию "Суджа".
В "Газпроме" сообщили о получении уведомления ОГТСУ о прекращении приёма газа через "Сохрановку". При этом в компании подчеркнули, что не получили подтверждения упомянутых украинским оператором форс-мажорных обстоятельств.
""Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме", — сообщает Telegram-канал российской компании.
В сообщении отмечается, что осуществить предложенный Украиной перенос объёмов транзита российского газа на ГИС "Суджа" технологически невозможно.
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