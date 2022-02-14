"Газпром" не забронировал мощности транзита через Украину и Польшу на март

В "Газпроме" решили не бронировать дополнительные мощности транзита газа через Украину, а также прокачку через Польшу на март.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Regional Booking Platform и GSA Platform, российская компания не заинтересовалась дополнительными транзитными мощностями через газораспределительные станции "Суджа" (до 9,8 млн кубометров в сутки) и "Сохрановка" (до 5,2 млн кубометров в сутки), предложенными 14 февраля на аукционе "Оператором ГТС Украины".

Также в "Газпроме" не стали бронировать прокачку в ФРГ по газопроводу "Ямал — Европа" через Польшу. Предложенные на аукционе в понедельник мощности транзита до 89,1 млн кубометров в сутки не были востребованы.

Ранее "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности транзита газа по украинскому маршруту, а также прокачку его через Польшу на февраль. Кроме того, компания не забронировала их на второй и третий кварталы 2022 года.

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