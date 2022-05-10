В Киеве умер первый президент Украины Леонид Кравчук

На 89-м году жизни в Киеве скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

В мир иной экс-глава Украины ушёл ровно через неделю после кончины 87-летнего первого президента независимой Белоруссии Станислава Шушкевича.

Легендарная тройка: Ельцин, Кравчук и Шушкевич в декабре 1991 года поставили свои подписи под Беловежскими соглашениями, ознаменовавшими развал Советского союза.

20 апреля в парламенте Крыма утвердили постановление о лишении семи человек, в том числе бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, государственных наград республики.