На 89-м году жизни в Киеве скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
В мир иной экс-глава Украины ушёл ровно через неделю после кончины 87-летнего первого президента независимой Белоруссии Станислава Шушкевича.
Легендарная тройка: Ельцин, Кравчук и Шушкевич в декабре 1991 года поставили свои подписи под Беловежскими соглашениями, ознаменовавшими развал Советского союза.
20 апреля в парламенте Крыма утвердили постановление о лишении семи человек, в том числе бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, государственных наград республики.
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