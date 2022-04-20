В парламенте Крыма утвердили постановление о лишении семи человек, в том числе бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, государственных наград республики. Об этом сказано на сайте Государственного Совета Республики Крым.
Как отметил спикер парламента Владимир Константинов, все награды, о которых идёт речь в официальном постановлении, были присвоены до 2014 года.
Согласно документу, госнаград лишились следующие политики, спортсмены и артисты:
"Им не место среди тех, кто трудится на благо Крыма, обеспечивая безопасность и благосостояние", — сказал Константинов.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".