В Крыму лишили госнаград экс-президентов Украины Кравчука и Кучму

В парламенте Крыма утвердили постановление о лишении семи человек, в том числе бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, государственных наград республики. Об этом сказано на сайте Государственного Совета Республики Крым.

Как отметил спикер парламента Владимир Константинов, все награды, о которых идёт речь в официальном постановлении, были присвоены до 2014 года.

Согласно документу, госнаград лишились следующие политики, спортсмены и артисты:

Николай Балан (знак отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу");

(знак отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"); Инна Бордюг (почётное звание "Заслуженный артист Автономной Республики Крым");

(почётное звание "Заслуженный артист Автономной Республики Крым"); Игорь Воронченко (знак отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу");

(знак отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"); Леонид Кравчук (знак отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу");

(знак отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"); Сергей Куницын (почётное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знак отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу");

(почётное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знак отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"); Леонид Кучма (звание "Почётный Крымчанин");

(звание "Почётный Крымчанин"); Александр Усик (почётное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знак отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу").

"Им не место среди тех, кто трудится на благо Крыма, обеспечивая безопасность и благосостояние", — сказал Константинов.